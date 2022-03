Fiamme in un appartamento: paura per una madre e il suo figlio

Paura nel primo pomeriggio di sabato per un incendio divampato in un appartamento. Il fatto è avvenuto in uno stabile in via Zotto, a Faenza. Le cause che hanno innescato il rogo sono al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del caso insieme ai Vigili del Fuoco. Il personale del 115 - che ha operato con una squadra ed una botte del distaccamento manfredo - ha provveduto ad estinguere le lingue di fuoco, che hanno provocato danni da fumo alle pareti. In casa in quel momento vi era una mamma col proprio figlio, che hanno inalato il fumo provocato dall'incendio. Dopo esser stati presi in cura dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, hanno rifiutato il trasporto all'ospedale. Le operazioni di bonifica dei Vigili del Fuoco si sono concluse intorno alle 18.