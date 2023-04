Firmata una convenzione per il trasporto e accompagnamento sociale ad Alfonsine

I Servizi sociali e socio sanitari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato anche ad Alfonsine un progetto di accompagnamento e trasporto sociale convenzionato, per affrontare la sempre più crescente problematica di sostegno della popolazione in situazione di disagio.

Il servizio di trasporto sociale - prevalentemente verso ospedali, presidi sanitari pubblici o convenzionati con l’Ausl Romagna - è rivolto ai residenti nel Comune di Alfonsine, in particolare ad anziani autosufficienti privi di rete parentale in grado di soddisfare le loro esigenze di mobilità, invalidi (anche temporanei) in misura superiore al 66%, persone in condizioni di temporanea disabilità che necessitino di essere accompagnate presso padiglioni ospedalieri pubblici o convenzionati per visite mediche e/o percorsi riabilitativi in palestre fisioterapiche. L’accompagnamento verrà effettuato dagli operatori della Pubblica assistenza Città delle Alfonsine, partendo dall’abitazione del richiedente fino alla struttura e relativo rientro grazie a una serie di mezzi adatti anche per il trasporto delle carrozzine.

"La sottoscrizione della convenzione ci permette di aiutare a soddisfare per quanto possibile i bisogni espressi dal territorio con risorse e strumenti socio-assistenziali - come rimarcato dall'Amministrazione comunale - idonei e sempre più necessari oggi per andar incontro al continuo mutamento dei contesti sociali, culturali e lavorativi a cui la cittadinanza è sottoposta".

Il costo del servizio è relativo al singolo trasporto (andata-ritorno) o a un carnet di cinque viaggi (andata-ritorno) a seconda del valore Isee. Se il trasporto è effettuato nel territorio di Alfonsine o con distanza non superiore a 20 km il singolo viaggio varia tra 3,31 e 6,61 euro e l’abbonamento per cinque viaggi tra 14,88 e 29,76 euro. Con distanza superiore a 20 km la cifra varia tra 6,61 e 13,23 euro per singolo viaggio e tra 29,76 e 59,52 per il carnet. Eventuali richieste straordinarie saranno valutate di volta in volta in base alla disponibilità dei mezzi e tariffate singolarmente in base all’effettiva distanza da percorrere.

Per usufruire del servizio è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione, fornito dallo Sportello sociale educativo di Alfonsine, previo colloquio per accertare l’idoneità alla prestazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0544 866635, oppure 0544 866666, o inviare una mail a urp@comune.alfonsine.ra.it.