Forte adesione allo sciopero del personale, Hera: "Recupereremo gradualmente i mancati servizi"

A causa dell’alta adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali confederali di categoria e da un’organizzazione sindacale non confederale, articolato su tutta la giornata di lunedì, Hera - pur garantendo i servizi essenziali, assicurati per legge - informa che si sono verificati dei forti disagi nello svolgimento dei servizi ambientali.

In particolare, nella città di Ravenna e nella Bassa Romagna i mancati servizi riguardano, in tutto il perimetro, specialmente lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, comprese le isole ecologiche interrate, i servizi di spazzamento e pulizia e la raccolta ingombranti; le stazioni ecologiche al momento lavorano normalmente. Già al termine dello sciopero e nei prossimi giorni Hera sarà al lavoro per recuperare gradualmente i mancati servizi fino al completo ritorno alla normalità.