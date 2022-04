Frana sulla strada: prolungata la chiusura al traffico della strada provinciale

È stata prolungata la chiusura al traffico della strada provinciale n. 63 “Valletta-Zattaglia” nel tratto dalla P.Km. 0+480 alla P.Km. 0+520, dal 12 aprile al 20 aprile, a seguito di evento franoso, fuori dal centro abitato in Comune di Casola Valsenio con deviazione del traffico. I veicoli in transito lungo la “Casolana-Riolese” provenienti da Palazzuolo sul Senio (FI) e diretti a Brisighella in corrispondenza dell'intersezione con la provinciale 63 "Valletta- Zattaglia” (Casola Valsenio) dovranno proseguire diritto fino a raggiungere l'intersezione con la provinciale 23 “Monticino-Limisano” in località Riolo Terme e svoltare a destra. I veicoli in transito lungo la provinciale 302R "Brisighellese-Ravennate” provenienti da Marradi (FI) e diretti a Casola Valsenio in corrispondenza dell’intersezione con la provinciale 63 “Valletta- Zattaglia” (Fognano) dovranno proseguire diritto fino a raggiungere Brisighella e immettersi sulla provinciale 23 “Monticino-Limisano” in direzione Riolo Terme. I veicoli in transito lungo la provinciale 302R "Brisighellese-Ravennate” a Brisighella e diretti a Casola Valsenio dovranno immettersi sulla provinciale 23 “Monticino-Limisano” per poi raggiungere la provinciale 306R a Riolo Terme. I veicoli in transito lungo la provinciale 63 “Valletta-Zattaglia” e diretti a Casola Valsenio giunti all’intersezione con la provinciale 78 “Torrente Sintria” dovranno immettersi su quest’ultima per dirigersi sulla provinciale 23 “Monticino-Limisano” e da lì raggiungere Riolo Terme. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.