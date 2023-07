Fuochi d'artificio per Sant'Apollinare: vietato l’accesso alla diga di Marina

In occasione della Festa di Sant'Apollinare, patrono di Ravenna, è stata firmata l'ordinanza con la quale si vieta l’accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del porto a Marina di Ravenna, dalle 7:00 di sabato 22 luglio alle 3:00 di lunedì 24 luglio per permettere la realizzazione dello spettacolo di fuochi artificiali. L’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi e al personale addetto. Sarà anche consentito l’accesso pedonale ai proprietari dei capanni presenti sulla diga fino al raggiungimento del proprio capanno. Per costoro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico fino ad un’ora dopo la fine dello stesso. In tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto rimanere all’interno degli stessi. Nel tratto di diga interessato, dalle 7 del 22 luglio alle 3 del 24 luglio è sospesa la validità di ogni autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.