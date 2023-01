Raffica di furti alle auto parcheggiate: "Il quartiere Ponte Nuovo è diventato invivibile"

"Il quartiere Ponte Nuovo di Ravenna è diventato invivibile": a denunciarlo sono alcuni residenti, che segnalano il ripetersi di furti all’interno delle auto parcheggiate davanti ai due asili nido del quartiere. Sarebbero già diversi gli episodi verificatisi, che seguono sempre il medesimo copione.

"Le mamme, dopo avere parcheggiato l’auto, accompagnano i figli all’interno dell’asilo e quando fanno ritorno al veicolo lo trovano con un finestrino frantumato e svuotato del suo contenuto - denuncia Lucio Salzano, presidente dell'associazione culturale Viva Ravenna - Evidentemente i malviventi stanno da tempo osservando gli spostamenti nei pressi degli asili".

Anche durante il periodo di sospensione “sperimentale” dell’illuminazione pubblica Ponte Nuovo fu protagonista delle cronache locali per atti vandalici e furti di auto. "Il quartiere, che paga lo scotto di essere attraversato da tre strade notoriamente pericolose (via Romea Sud, via Dismano e via 56 Martiri) per le quali il Comune è in pratica rimasto spettatore, oggi subisce anche il presidio di bande criminali - continua Salzano - Al crescente aumento demografico, come conseguenza dell’espansione edificatoria nel quartiere, non è seguita un’adeguata messa in sicurezza. I cittadini, per l’ennesima volta, chiedono che il Comune intervenga sia con riferimento alla sicurezza stradale che alla repressione della crescente criminalità".