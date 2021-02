'Banda del cric' in azione: diversi furti e tentati furti nel ravennate

Nelle ultime settimane i gruppi di sicurezza del ravennate Ravenna Sos Chat, Sos Ravenna Indipendente e Sicurezza Forese Sud hanno registrato diversi furti o tentativi di furto, circa una decina, a Ravenna e nel forese. "Noi la chiamiamo 'banda del cric' - spiegano i gestori delle chat di sicurezza - perchè appunto è formata da due o tre persone che utilizzano un cric per allargare le inferriate delle finestre".

Uno degli ultimi furti risale a qualche sera fa quando, riportano i gestori delle chat, i malviventi si sono intrufolati in una casa di una traversa di via Belfiore. La donna era sola in casa ed è stata utilizzata proprio la tecnica del cric per forzare le inferriate. Un colpo simile è stato messo a segno sempre nei giorni scorsi in via Romea.