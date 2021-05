Assalto all'autolavaggio: ladri in fuga con l'incasso del fine settimana

I malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. Le forze di polizia indagano per risalire ai colpevoli

Il crimine nella nottata tra domenica e lunedì. Intorno alle 4.30 una banda ha assaltato la cassa dell'autolavaggio Q8 in via Naviglio a Ravenna. I malviventi hanno agito con l'ausilio di un flessibile e hanno portato via l'incasso del fine settimana dell'autolavaggio. Sul posto sono intervenute le squadre volanti della Polizia di Stato di Ravenna che hanno subito dato il via alle indagini. Le forze di polizia visioneranno anche le telecamere della zona per cercare di risalire ai colpevoli.

Foto Massimo Argnani