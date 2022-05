Spaccata nella notte all'erboristeria del centro: ladri in fuga con l'ingente bottino

Ladri nella notte tra giovedì e venerdì all'Erboristeria San Giorgio di via Cesarea, a due passi da Porta Nuova. I malviventi si sono intrufolati nel negozio nel buio della notte sfondando la porta d'ingresso. Una volta entrati, hanno lasciato intatti i prodotti in esposizione per dirigersi direttamente verso il registratore di cassa, dal quale hanno asportato diverse centinaia di euro usati come fondo cassa. Ingenti i danni alla struttura. Il negozio era già stato 'visitato' dai ladri diversi anni fa. Sul caso indaga la Polizia di Ravenna.