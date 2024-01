Gare clandestine su auto e moto in pieno giorno: fermati 17 giovani, tra loro anche minorenni

Gare di moto clandestine a Madonna dell'Albero. Le corse sono andate in scena sabato pomeriggio, quando alcuni residenti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di motociclisti che - a detta loro - stavano gareggiando in strada.

In particolare in via Cirri era presente un gruppo di giovani con auto, motocicli e ciclomotori. I giovani apparivano intenti a raccogliersi, mentre i veicoli risultavano tutti in sosta. Tutto faceva pensare che i ragazzi fossero in procinto di organizzare una gara clandestina.

Al termine del controllo sono state identificate 17 persone - tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, provenienti prevalentemente da Ravenna, due gli stranieri presenti. Un motociclo è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa.