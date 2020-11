Gli agenti gli dicono di mettere la mascherina: lui la getta nel bidone e li minaccia

Sono ricominciati i controlli sul rispetto del dpcm, con 18 ore di controlli nel weekend appena trascorso da parte della Polizia locale di Cervia. Gli agenti hanno denunciato un 19enne residente nel cesenate, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. Domenica, nel tardo pomeriggio, il giovane è stato trovato senza mascherina insieme ad alcuni amici sul Lungomare Deledda. Gli agenti della Polizia locale hanno invitato il ragazzo a indossarla, ma lui si è rifiutato e, dopo aver gettato la mascherina in un vicino cassonetto, ha inveito contro di loro.

Inoltre, all’invito a esibire i documenti, ha continuato a offendere e minacciare gli operatori di Polizia, che hanno constatato anche uno stato di alterazione dovuto a ubriachezza. Poi il giovane ha inveito anche contro gli amici, che invece indossavano tutti correttamente la mascherina e che hanno cercato inutilmente di riportarlo alla calma. Gli agenti hanno sanzionato il giovane per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione per la somma di 400 euro e ubriachezza molesta. Oltre a questo, il 19enne verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Inoltre la Polizia locale dal 2 all’8 novembre ha effettuato numerosi controlli, anche per verificare il rispetto delle misure adottate per il contenimento del virus Cov-19. In particolare sono state controllate 35 attività commerciali artigianali ed esercizi pubblici per verificarne la chiusura dopo le ore 18.00, come stabilito dal dpcm attualmente in vigore. Negli stessi giorni sono state inoltre controllate 96 persone, attualmente in quarantena per contatti stretti o perché positive al Covid-19. Tutte al momento del controllo si trovavano presso il proprio domicilio in isolamento.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati 31 i veicoli controllati; 42 le persone controllate; 54 le sanzioni elevate; 2 gli incidenti stradali rilevati; 36 i servizi di viabilità all’entrata e uscita dalle scuole; 150 gli interventi su richiesta; 2 i controlli ambientali; un'esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio; 18 le ore di controllo con pattuglia appiedata sul territorio.