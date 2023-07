Gianni Morandi torna in vacanza nei lidi ravennati e si scatta una foto con l'assessore

Come ogni anno, anche quest'estate Gianni Morandi si concede qualche giorno di vacanza sulle spiagge ravennati. Il cantante bolognese è da sempre molto affezionato alla Romagna e a Ravenna, tanto da tornare ogni anno come turista sia in spiaggia che in città.

E domenica Gianni è stato avvistato a Marina Romea, località scelta ogni estate insieme alla moglie Anna. Il cantante è stato immortalato in foto insieme all'assessore al turismo Giacomo Costantini, che l'ha pubblicata sui suoi canali social. Chissà se anche in questo caso dietro alla macchina fotografica c'era la moglie...