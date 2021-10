Giochi e indumenti: il bellissimo gesto di solidarietà del negozio per le famiglie bisognose

La solidarietà dei ravennati non si ferma solo nei confronti delle oltre 250 famiglie indigenti che frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30 a cura della Onlus “Il Terzo Mondo” presieduta dal presidente Charles Tchameni Tchienga. Sabato il negozio di abbigliamento e materiali per l'infanzia "La Birba" di via Meucci 5, gestito da Cristiana Cavalcoli, ha donato proprio allo sportello del sorriso un'ingente quantità di materiali ed indumenti da distribuire gratuitamente alle famiglie. "È un grande gesto di solidarietà che accogliamo con plauso e sorriso - afferma Tchameni Tchienga -. Ringraziamo il Consar Service in particolare il signor Andrea Rosetti per il mezzo di trasporto messo a disposizione".