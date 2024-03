Giornata in ricordo delle vittime di mafia: nelle mense scolastiche il menù di Libera terra

Il 21 marzo l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderisce alla 29esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e promuove anche quest'anno il progetto "Il sapore della legalità". In una giornata tra il 21 e il 22 marzo, nelle mense scolastiche dei Comuni della Bassa Romagna verrà introdotta la pasta di semola biologica Libera Terra nel menù giornaliero.

Libera Terra è un’associazione di cooperazione sociale che coltiva, nel rispetto dell’ambiente e della dignità della persona, le terre confiscate alla mafia e restituite alla collettività. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Bassa Romagna Catering, soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni dell’Unione. All’iniziativa aderisce inoltre l’associazione Amici della scuola per il Comune di Bagnara di Romagna.