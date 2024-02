Giorno del Ricordo, deposta la corona nell'area verde dedicata alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha deposto una corona nell'area verde di via Luzi per ricordare le vittime delle foibe e tutti coloro che hanno dovuto abbandonare le loro terre durante l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati al termine della seconda guerra mondiale. La celebrazione del Giorno del Ricordo avviene in via Luzi dove l'Amministrazione Comunale ha intitolato l'area verde alle vittime delle foibe nel 2018.

"È importante ritrovarci qui per ricordare e togliere dall'oblio una vicenda complessa che merita il giusto e dovuto approfondimento storico e ci deve sempre far stare dalla parte delle vittime – spiega il sindaco Davide Ranalli -. La presenza della Giunta, del presidente della Consulta di Lugo Ovest, di consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni combattentistiche, d'arma e dell'Anpi, testimonia la volontà di percorrere una strada comune che avrà una sintesi nel prossimo Consiglio Comunale”.

Il 15 febbraio il Consiglio Comunale celebrerà il Giorno del Ricordo a partire da una relazione direttore dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia. La seduta sarà visibile sul canale you tube del Comune di Lugo.