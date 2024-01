Giovanissime, vincenti e con la passione per il Kung Fu: le due piccole atlete ricevute in Municipio

Giovanissime, hanno entrambe 12 anni, e determinate. Adelaide Pizzoleo e Matilde Randi hanno incontrato il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore allo Sport di Bagnacavallo Francesco Ravagli. che si sono complimentati con loro per i risultati ottenuti ai campionati nazionali di Catania di Kung Fu dove hanno conquistato un oro e due argenti nelle categorie ‘Women Under 12 mano nuda’ e ‘Women Under 12 spada + lancia’. Adelaide è anche diventata campionessa nazionale nella specialità ‘Spada + lancia’, mentre Matilde si è aggiudicata il titolo di vice campionessa.

Le due atlete vivono a Bagnacavallo e si allenano a Lugo perché fanno parte dell'Accademia Wushu Moderno "Drago Volante" del maestro Filippo Mugnaini. Appassionate di questa disciplina che praticano da quando avevano 4 anni e amiche per la pelle, Adelaide e Matilde hanno raccontato a sindaco e assessore che si allenano ben quattro volte alla settimana e che, nonostante questo, riescono a seguire con profitto la scuola.

Quella per il Kung Fu (o Wushu) è una vera e propria passione che le porta, assieme alle famiglie, in giro per l’Italia per le varie competizioni. Questo è un momento importante e delicato per le due atlete che da esordienti diventeranno cadette. Una bella avventura che intendono continuare assieme al loro allenatore che, in questo anno sportivo, ha raccolto l’adesione di ben 40 allievi raddoppiando gli iscritti dell’anno precedente.