Giro d'Italia a Cervia, conto alla rovescia: come cambia la viabilità. Il sindaco ai cittadini: "Serve pazienza. E' un'opportunità"

Conto alla rovescia per il Giro d'Italia a Cervia. La carovana rosa arriverà nella città rivierasca venerdì 16 ottobre, sede di partenza per la tappa che prevede l'arrivo a Monselice. Il centro città è stato abbellito con allestimenti rosa, la Torre San Michele e la Fontana in Piazza Garibaldi da giorni sono illuminate di rosa e inoltre sono stati organizzati una serie di eventi in preparazione del grande evento che sarà ripreso in diretta dalla Rai. Tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre sono previste diverse modifiche alla viabilità. Argomenta il sindaco Massimo Medri: "Comprendiamo il disagio che vi potrà essere per alcuni cittadini in occasione della partenza del Giro d’Italia, ma chiediamo a tutti di avere pazienza. Sarà una grande iniziativa per la città, e verrà trasmessa in diretta Rai. Una vetrina importante per la città, una opportunità per mostrare quanto Cervia sia una località con una forte vocazione sportiva. La bicicletta e la manifestazione del Giro d’Italia resta un grande evento, che siamo contenti di essere riusciti ad ospitare nonostante le difficoltà e il rinvio".

Le modifiche alla viabilità

È istituito il divieto di transito e il divieto di sosta su ambo i lati e su tutta l’area, con rimozione forzata, dalle ore 16 di giovedì 15 ottobre alle ore 17.30 di venerdì 16 ottobre su Piazzale Dei Salinari; Piazza A. Costa; Viale Roma, nel tratto compreso fra la Circonvallazione Sacchetti e la Via Trieste; Via Torre S. Michele; Via Bertoni; Piazza 25 Aprile; Corso Mazzini; Via Savonarola; Via Giordano Bruno; Via Mazzolani; Via Ressi È istituito il divieto di transito e il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione forzata, dalle ore 5 alle ore 15 di venerdì 16 ottobre in Via XX Settembre; Via Circonvallazione Sacchetti lato Est; Viale Roma, nel tratto compreso fra la Via Trieste e il Lungomare D'Annunzio; Lungomare D'Annunzio.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16 di giovedì 15 ottobre alle ore 17.30 di venerdì 16 ottobre su piazzale Artusi. È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 5 alle ore 15 di venerdì 16 ottobre in Viale Dei Mille; Viale della Stazione, nel tratto compreso fra il Viale Dei Mille e la Via Circonvallazione Sacchetti; Via Circonvallazione Sacchetti lato Ovest; Via Ospedale; Ponte San Giorgio; Via Martiri Fantini, nel tratto compreso fra il Ponte San Giorgio e la Via G. Di Vittorio; Via G. Di Vittorio.

Per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti e di tutti i mezzi al seguito della manifestazione è istituito il divieto di transito, su Viale Dei Mille; Viale della Stazione, nel tratto compreso fra il Viale Dei Mille e la Via Circonvallazione Sacchetti; Via Circonvallazione Sacchetti lato Ovest; Via Ospedale; Ponte San Giorgio; Via Martiri Fantini, nel tratto compreso fra il Ponte San Giorgio e la Via G. Di Vittorio; Via G. Di Vittorio. Inoltre, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti nella fase di trasferimento alla Piazza Garibaldi per la firma è istituito il divieto di transito, su Via Bonaldo; Via Evangelisti; Via N. Sauro nel tratto compreso fra la Via Bonaldo e la Via Cavour; Via Cavour; Corso Mazzini.

È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati o su tutta l’area dalle ore 7 di mercoledì 14 ottobre alle ore 24 di venerdì 16 ottobre in Piazzale Torino; Lungomare Deledda, nel tratto corrispondente e antistante le strutture alberghiere denominate Hotel Universal e Hotel Diplomatic. È istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati o su tutta l’area dalle ore 7 di mercoledì 14 ottobre alle ore 24 di venerdì 16 ottobre in Via Piacenza; Viale Paganini, nel tratto compreso fra il Viale Due Giugno e il nuovo Lungomare di Milano Marittima.

