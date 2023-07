Godo partono i lavori sulle strade: dove saranno i cantieri

Partiranno lunedì i lavori di sistemazione della strade di Via Bellini, Via Rossini, Via Puccini, Via Sauro e Via Verdi nella frazione di Godo di Russi. Gli interventi, che avranno una durata complessiva presunta di 60 giorni, prevedono la bonifica delle banchine laterali alle strade e la successiva asfaltatura di tutte le strade da recinzione a recinzione. E' prevista anche la posa di condotta nel terreno finalizzata al futuro interramento della rete di pubblica illuminazione. Gli interventi consentiranno di aumentare le sicurezza delle strade anche in relazione al fatto che la strada sarà raccordata con le aree private.

Il Comune si scusa per i disagi che verranno provocati durante la fase dei lavori. Sarà comunque sempre garantito l'accesso pedonale alle singole proprietà; per quanto concerne gli accessi carrabili ci potranno essere momenti nei quali non sarà possibile accedervi. Per facilitare il proseguimento dei lavori, il Comune chiede cortesemente di non lasciare le auto in sosta nei margini delle carreggiate che progressivamente saranno interessate dai lavori e di ridurre il più possibile gli spostamenti in auto. La ditta esecutrice dei lavori garantirà comunque, durante le fasi di lavoro, l'adozione di tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali problematiche legate alle realizzazioni degli interventi.