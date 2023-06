Gol e solidarietà: un'amichevole per aiutare i territori alluvionati della Bassa Romagna

"In gol per la Romagna": lunedì 26 maggio al centro sportivo "Arturo Di Napoli" di Opera, località in provincia di Milano, si è giocata una partita di calcio tra la Nazionale italiana comici e la Pro Sesto Women, squadra professionale che milita nella Serie C femminile. Una serata a scopo benefico, arricchita da giochi a premi e da un piccolo stand gastronomico, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per far fronte ai danni alluvionali. Tra i comici presenti Claudio Batta, Leonardo Manera, Simone Barbato, Stefano Chiodaroli.

La Bassa Romagna è stata presente all'evento con il vicepresidente dell'Unione Daniele Bassi (che è sceso in campo insieme alla Nazionale comici, in rappresentanza anche della Nazionale italiana sindaci di cui fa parte) e dall'assessore allo Sport di Conselice Raffaele Alberoni. L'iniziativa è stata promossa da Pro Sesto, Nazionale italiana comici e associazione Città di Opera, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

"Ringraziamo la Pro Sesto, la Nazionale italiana comici e tutti coloro che hanno reso possibile questa serata - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi, intervenuto prima della partita -. La solidarietà, specie da luoghi geograficamente lontani dal nostro, ci fa sentire meno soli. L'evento che ci ha colpiti è stato di proporzioni straordinarie, mai registrate prima. Il senso di comunità in queste circostanze valica i confini comunali e anche quelli regionali, e la Bassa Romagna saprà sicuramente essere riconoscente con tutti coloro che ci hanno aiutato e ci aiuteranno a rialzarci".