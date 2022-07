Grazie a una donazione arriva un nuovo gioco nel parco di Santo Stefano

Venerdì mattina l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto ha inaugurato nel parco di Santo Stefano un nuovo gioco per bambini, che è stato posizionato vicino alla biblioteca. Il gioco è stato donato dalla famiglia Zecchini in ricordo di Giulio Zecchini, cittadino di Santo Stefano scomparso nel 2021. La vedova ha donato le offerte raccolte durante il funerale del marito al comitato cittadino di Santo Stefano che ha così acquistato un gioco per i ragazzi del territorio intitolandolo con una targa a Zecchini.