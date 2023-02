Guardia Costiera, al via il corso per aspiranti volontari

E’ iniziato, lunedì 19 febbraio presso la Sala Buzzi in Via Berlinguer 11 – Ravenna, il Corso Aspiranti Volontari GCA 2023. E’ormai nota alla cittadinanza ravennate, e non solo, l’utilità sociale della Guardia Costiera Ausiliaria, Associazione che ha lo scopo precipuo di promuovere la sicurezza e la salvaguardia nautica e di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico ed archeologico dell’ambiente marino e delle acque interne.

La GCA, su richiesta, svolge anche servizi ausiliari di supporto alla Guardia Costiera e ad altre Autorità responsabili della tutela dei cittadini ed è a disposizione del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile (Avvistamento Incendi Boschivi, Spegnimento, Monitoraggio zanzara tigre, dissesti idrogeologici, ecc.); inoltre collabora, sempre su richiesta, con la Pubblica Assistenza e con il Servizio Sanitario Locale. Alla luce delle suddette prerogative, anche quest’anno, si è organizzato presso la Sala Buzzi Via Berlinguer 11 - Ravenna il Corso per Aspiranti Volontari GCA. Il Corso, iniziato, lunedì 19 febbraio terminerà con test di apprendimento e Prove pratiche.

A seguire date, argomenti, relatori.

Lunedì 20/02/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Arte Marinaresca - Relatore Sig. Franco Tramonti

Giovedì 23/02/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Meteorologia - Relatore Dott. Pierluigi Randi

Lunedì 27/02/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Sicurezza in Protezione Civile - Relatore Sig. Marco Sarasini

Lunedì 06/03/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Sistema di Protezione Civile - Relatore Dott. Stefano Ravaioli

Giovedì 09/03/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Procedure radiotelefoniche VHF - Relatore Sig. Giordano Girovaghini

Lunedì 13/03/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Lettura ed interpretazione delle carte meteomarine - Relatore Prof. Fabio Iezzi

Giovedì 16/03/2023, ore 20.30 - Lega Navale Italiana - Sezione di Ravenna, Via Molo Dalmazia 101 -Marina di Ravenna

La Sala Radio, il mezzo nautico. Pratica e norme di conduzione - Relatori Sigg. Luca Piraccini, Gianluca Mazzotti, Roberto Santamarianova

Sabato 18/03/2023 ore 09.00 - Direzione Marittima Capitaneria di Porto

Via Teseo Guerra 15 - Porto Corsini (RA)

La Guardia Costiera e i compiti della Guardia Costiera Ausiliaria - Relatore Comandante Maurizio Rizzo - Capo Servizio Operazioni

Lunedì 20/03/2023 ore 20.30 - Sala Buzzi

Cenni e procedure di primo soccorso

Relatore Dott. Matteo Montanari – 118 Ravenna

Giovedì 23/03/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

BLS Teoria e Pratica - Relatore Sig. Gabriele Tagliati

Lunedì 27/03/2023, ore 20.30 - Sala Buzzi

Test di Apprendimento a cura dello Staff Guardia Costiera Ausiliaria

Sabato 01/04/2023, ore 09.00 - Circolo Tennis Darsena, Via Curzola 1 - Ravenna

Prove pratiche Corso Base Protezione Civile a cura dello Staff Guardia Costiera Ausiliaria

Gli argomenti che saranno trattati lunedì 27 febbraio, lunedì 6, giovedì 16, lunedì 20 marzo e sabato 1 aprile 2023 rappresentano il programma del Corso Base di Protezione Civile.

Per ottenere la certificazione Corso Base è obbligatoria la presenza tutte le sopra citate cinque lezioni.

Sarà prontamente comunicata ogni eventuale variazione di data, orario o sede di lezione.