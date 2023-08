I cacciatori donano fondi per ricostruire l'asilo nido alluvionato

Il settore tiro a volo dell’Associazione Libera Caccia della Romagna e del Veneto ha realizzato una pesca di beneficenza a favore delle popolazioni romagnole colpite dalle recenti disastrose alluvioni. La scelta su dove destinare i fondi raccolti, integrati anche dalla Presidenza Nazionale e ammontanti a seimila euro, è stata quella di contribuire, anche se modestamente, alla ricostruzione dell’asilo nido “Il piccolo principe” di Faenza gestito dalla cooperativa Zerocento. La struttura è stata letteralmente sventrata e spazzata via dalla furia delle acque del fiume Lamone fuoriuscite dalla rottura dell’argine proprio in prossimità di questa struttura, dedicata alla prima infanzia.

"Questo piccolo contributo - per il quale ringraziamo le aziende Beretta, Benelli e Fiocchi - si aggiunge ai tanti che generosamente privati, aziende ed enti hanno raccolto e stanno raccogliendo per fare tornare alla normalità una popolazione e una città fortemente disastrata - commenta Martino Nardi del settore tiro a volo - Ringraziamo la cooperativa per avere accettato la nostra modesta partecipazione per il ripristino di una insostituibile opportunità per l’infanzia di oggi, nostro futuro per il domani".