I funerali di Bruno, morto per salvare 4 bambini in mare: "Ravenna e Lido Adriano ti ricorderanno"

Si sono tenuti sabato mattina i funerali di Bruno Padovani, il turista 82enne che lunedì ha perso la vita per salvare 4 bambini che rischiavano di affogare in mare a Lido Adriano. Ai funerali, che si sono svolti a Nogara (VR), città dove viveva Padovani, era presente anche una rappresentanza del comune di Ravenna con l'assessore Giacomo Costantini e il gonfalone della città.

"Abbiamo portato alla sua famiglia e alla sua comunità la vicinanza della nostra città - ha dichiarato su Facebook l'assessore ravennate - Su Bruno Padovani sono state spese parole molto belle, nonostante ciò sappiamo che non esiste il momento giusto per perdere una persona cara. Lui invece, che è stato sempre generoso nella sua vita, l'attimo giusto per intervenire lo ha colto salvando quei bimbi che rischiavano di affogare. Ha donato vita. Grazie Bruno. Nogara, Ravenna e Lido Adriano ti ricorderanno".