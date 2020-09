I genitori tirano un respiro di sollievo: la scuola materna di Roncalceci non chiuderà

Un nuovo anno scolastico, nove mesi di tempo per avere la possibilità di comprendere e approfondire la situazione venuta alla luce dopo l'improvvisa morte di Don Ugo Salvatori, pensare a soluzioni alternative o integrative per poter far vivere la scuola materna. Questo era l'obiettivo che si erano prefissati i genitori dei bimbi di Roncalceci, e questo risultato lo si è ottenuto. Lunedì sera nei locali della parrocchia si è svolta una assemblea assai partecipata in cui, oltre ai genitori dei bambini diretti interessati, vi erano pure numerosissimi cittadini che con la loro presenza hanno voluto esprimere solidarietà ai genitori che si sarebbero trovati in difficoltà con una repentina chiusura, oltre che ricordare a Don Paolo Giuliani, emissario incaricato dalla Curia, quanto la comunità di Roncalceci sia legata all'asilo. Tra i presenti anche l’assessora all'istruzione Ouidad Bakkali, la presidente della Fism Saula Donatini, rappresentanti del Comitato Cittadino di Roncalceci e del Consiglio Territoriale area 7.

"All'inizio l'atmosfera non era certo delle migliori, in quanto le oggettive difficoltà e problematiche evidenziate hanno fatto aleggiare un dubbio tra i presenti e in tanti si sono chiesti se fosse fattibile restare aperti o se questa si fosse rivelata una operazione impossibile - spiegano la portavoce dei genitori Elisa Floris e Cinzia Pasi del comitato cittadino - Grazie agli interventi deI genitori, alla disponibilità e all’appoggio dimostrato dell’Assessora Bakkali a nome del Comune di Ravenna e il fondamentale intervento della presidente della Fism, il tutto ha avuto un risvolto positivo. E' stato chiesto a Don Paolo Giuliani di intercedere con il Vescovo per ottenere la disponibilità a mantenere in esercizio la scuola. La risposta, attesa e temuta al tempo stesso, è arrivata nel pomeriggio di martedì. Il Vescovo Monsignor Livio Corazza ha accolto le istanze di genitori, dei cittadini, dei rappresenti della scuola e della politica e per questo a lui e al suo buon cuore va il nostro ringraziamento. Per ora e per questo anno la scuola resta aperta, ma per far sì che continui a vivere serviranno tante idee e l'aiuto di tutti. La scuola è la prima impresa demografica di un paese: i bambini sono vita e felicità e solo se tutti collaboreremo resteremo vivi come comunità".