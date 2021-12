I pranzi di solidarietà si 'moltiplicano' per far fronte al Covid: tutti gli appuntamenti

Il pranzo “Per un Natale in Compagnia” è ormai da anni uno degli appuntamenti imperdibili del volontariato ravennate. Organizzato dalla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV in collaborazione con il Comune di Ravenna e l’associazione COmunità ROmagna ODV servizi per la solidarietà CSV di Ravenna, è giunto alla sedicesima edizione. Quest’anno, visto il periodo complicato che stiamo vivendo, si è deciso di organizzare diversi pranzi, ognuno gestito singolarmente dalle associazioni, così da poter rispettare le normative anti-covid e apparecchiare diversi tavoli, distanziati ma sempre vicini.

Si parte domenica alle 12.00 presso la Parrocchia SS Redentore per proseguire nelle seguenti giornate: 14 dicembre ore 20.00 alla Parrocchia San Pier Damiano, 16 Dicembre ore 12.30 al Centro sociale La Quercia, 18 dicembre ore 13.00 alla Parrocchia San Giuseppe di Marina di Ravenna, 20 dicembre ore 12.30 al Centro Sociale le Rose, 21 dicembre ore 19.00 al Centro Sociale Bosco Baronio e il 24 Dicembre ore 20.00 alla Parrocchia San Biagio.

"Sono stati distribuiti circa 230 inviti a persone che più di altre hanno bisogno di relazione e di piccole attenzioni. Persone che sono sole o in condizione di fragilità economica e sociale, indicate dalle parrocchie, dalla Caritas, dai dormitori, dalle mense, dalle diverse associazioni - fa sapere la Consulta del Volontariato - Ad ogni pranzo o cene gli invitati saranno accolti dai numerosi e preziosi volontari che sono la linfa vitale di questa iniziativa: chi in cucina, chi all'accoglienza esterna e interna, chi al guardaroba, i camerieri, chi le pulizie e alla raccolta differenziata. Tutte e tutti con il loro impegno contribuiscono al successo delle iniziative".