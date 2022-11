I ravennati sfilano con le scarpe rosse in centro per dire basta alla violenza sulle donne

In marcia contro la violenza sulle donne. Sabato mattina in centro a Ravenna è andato in scena l’evento “Uomini in scarpe rosse contro la violenza alle donne” che si inserisce nell’ambito del cartellone “Una società per relazioni” promosso in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un corteo formato in particolare da uomini e donne ha sfilato per le vie del centro partendo dalla sede di CittAttiva e dai giardini Speyer. Durante il percorso sono stati letti alcuni testi: la prima in via Padre Genocchi, lettura proposta da Carlo Giannelli Garavini, referente di Libera Ravenna e attore di Lady Godiva Teatro; la seconda in piazzetta Serra, davanti al monumento alle vittime di femminicidio, dove la lettura è stata a cura di Ivan Morini, vicepresidente dell'associazione Femminile Maschile Plurale di Ravenna.

Poi l’arrivo in piazza XX Settembre dove ha avuto luogo l’intervento del sindaco Michele de Pascale e la performance “L’amore non ha il mio volto” degli studenti delle classi 3A e 3B del liceo scientifico Oriani, scritta e diretta dalla docente Giovanna Lacedra. Undici studentesse hanno restituito la voce ad alcune delle donne uccise in Italia per mano di un uomo nel 2022 e due studenti, invece, hanno fatto parlare la coscienza malata e criminale di chi uccide in nome di un amore inesistente. Il progetto è realizzato in collaborazione con il centro antiviolenza Linea Rosa di Ravenna, con la compartecipazione del Comune.

"La piaga dei femminicidi, la violenza sulle donne ha visto finora protagoniste in piazza o in ogni forma di protesta principalmente le donne. Eppure il problema riguarda soprattutto gli uomini e l’intera società - ha detto il sindaco de Pascale - Ravenna oggi ha voluto dare un segnale diverso, manifestando simbolicamente il coinvolgimento diretto anche di tanti uomini nel contrastare la violenza di genere".