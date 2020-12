Il pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista in concerto a Venezia

Il pianista e cantante lirico ravennate Raffaello Bellavista è stato scelto, assieme al percussionista Matteo Marabini, per il prestigioso concerto in onore del corpo consolare per i 1600 anni di Venezia che si terrà, se le norme per il contenimento del Coronavirus lo consentiranno, nel salone di Ca’Sagredo sul Canal Grande il 13 febbraio 2021. L’evento è organizzato dall’Associazione internazionale per il Carnavale di Venezia e ha come direttore artistico il celebre Principe Maurizio Agosti, maestro delle cerimonie del Carnevale di Venezia e recentemente impegnato in una importante realizzazione cinematografica intitolata 'Vuoto di scena' per sensibilizzare la situazione drammatica in cui versa il settore dello spettacolo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per l’artista ravennate, nonostante il periodo complesso per il mondo della cultura, è stato un anno di successi, ultimo dei quali il concerto sold-out tenuto al teatro Alighieri di Ravenna e l’intervento come ospite in un importante evento con personaggi del mondo dello spettacolo al Kursaal di Merano. Il duo pianoforte marimba è stato scelto dopo il trionfo nel concerto-spettacolo tenuto presso la sede Rai di Venezia nel Salone delle Feste di Palazzo Labia, assieme alla cantante Serena Gentilini sotto la direzione del Principe Maurizio Agosti lo scorso anno.