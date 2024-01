Il bimbo alluvionato scrive a Fiorello e invia il suo disegno a Viva Rai 2

Ha fatto emozionare tutto il "glass" di Viva Rai 2 la lettera di Nicolò, bambino di Faenza che questa mattina si è ritrovato protagonista della posta dei bambini del programma di Fiorello. Il piccolo faentino, tramite la mamma Raissa, ha inviato una gigantesca busta indirizzata a Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, conduttori della trasmissione televisiva. Al suo interno, oltre alla lettera, anche un bellissimo disegno di tutto lo staff di Viva Rai 2.

"L'altro giorno ha sentito che avete detto ai bambini di inviare disegni, quindi mi ha chiesto di scrivervi e disegnarvi tutti assieme - scrive la mamma di Nicolò - Siamo di Faenza, dopo essere stati colpiti dall'alluvione ci siamo trasferiti da mia mamma nell'attesa che sistemino la nostra casa. Qui abbiamo avuto il piacere di scoprire il vostro programma. Nicolò si sveglia ogni mattina con voi, se per caso fa fatica ad alzarsi basta dirgli "Nico c'è Fiorello" e si catapulta giù dal letto per correre a vedervi. Voleva vi scrivessi anche per dirvi che a marzo, per il suo compleanno, come regalo vorrebbe venire a Roma per salutarvi nel "glass"".