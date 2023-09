Il cammino del sale di Cervia in partenza verso il Papa

Si avvia alla partenza Il cammino del sale di Cervia, fissata per sabato 30 settembre. L'iniziativa oramai consolidata di consegna al Papa del sale di Cervia quest’anno toccherà 9 tappe lungo l’antica via Romea Germanica. Sulla scia delle vie dei pellegrini il Cammino del sale parte da Cervia per giungere a Roma, la meta dedicata proprio alla consegna del sale a papa Francesco. All’arrivo della "burchiella", durante la manifestazione Cervia-Sapore di Sale, i salinari hanno consegnato al sindaco Massimo Medri la "panira" carica di sale che sarà donata al Papa l’11 ottobre e simbolicamente portata in cammino lungo il percorso a piedi.

9 le tappe previste dall’itinerario che per il primo giorno, il 30 settembre, prevede un percorso cittadino, prima di proseguire poi, e il 1 ottobre un cammino dalla basilica di Classe a Cervia per poi proseguire partendo da San Quirico d’Orcia, città dalla quale ci si muoverà verso Castiglione d’Orcia e Pienza in due giornate. Si proseguirà anche da Bivio Bagni San Filippo a Radicofani, domenica 8 ottobre, da Orvieto a Bolsena il 9 ottobre, un trekking urbano a Roma per il 10 ottobre e consegna del sale di Cervia al Papa il giorno 11 ottobre.

Il gruppo di podisti del cammino del sale partirà sabato 30 settembre da piazza Garibaldi. Alle 9.00 sarà il parroco della parrocchia di S. Maria Assunta don Pierre a benedire la panira di sale che affronterà il lungo cammino per giungere alla mensa papale come avveniva in passato, quando la città omaggiava il pontefice del sale migliore e del primo salfiore, il “fior fiore” del sale. L’usanza partita con Pietro Barbo nel 1444 fu interrotta nel 1870 per poi essere ripresa nel 2003.

A salutare il gruppo anche le autorità e alle 10.00 la partenza a piedi che vedrà lungo il cammino della prima giornata la scoperta dei luoghi storici legati alla economia salinara. Dal centro storico, percorrendo si attraverserà la pineta nei pressi del cimitero fino alle terme per poi passare alla Chiesa della Madonna del pino ed entrare in salina fino all’area di Cervia Vecchia. Tappa ad Acervum per il pranzo e poi tornare in cammino alla torre San Michele. Quota di partecipazione per questo primo giorno 20 euro, che includono il pranzo a Acervum. Il ricavato verrà devoluto al Parco della Salina di Cervia per contribuire alla rinascita della salina di Cervia.

Domenica 1 ottobre il cammino proseguirà con i 27 km dalla basilica di Classe a Cervia mentre nei giorni seguenti saranno toccate altre 7 tappe che porteranno a Roma alla consegna del sale a Papa Francesco l’ 11 ottobre.