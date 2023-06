Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza in visita a Lugo

Nella mattinata di ieri il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita ai militari della Tenenza di Lugo, impegnati fin dal primo momento nelle operazioni di soccorso alla popolazione alluvionata, nonostante anche la loro caserma fosse, per qualche giorno, inagibile per allagamento. A riceverlo il Comandante del Reparto, Sottotenente Fabio Castiglia, unitamente al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, Col. Andrea Mercatili, nonché una rappresentanza di militari che hanno operato in prima linea dai primi istanti dell’emergenza e nel successivo sostegno alla popolazione colpita.

Un grande sforzo operativo che ha visto lavorare sul campo, in sinergia tra loro, sia i militari dei diversi Reparti territoriali, sia i rinforzi appositamente giunti in provincia, tra cui 5 nuclei sommozzatori, 2 elicotteri e diversi contingenti di “baschi verdi” provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Toscana. Un dispositivo che, a livello regionale, si è tradotto nell’impiego quotidiano, nell’intera area alluvionata, di 180 finanzieri e 4 mezzi aerei e che ha consentito il salvataggio di 986 persone.

Il Generale di Divisione Ivano Maccani si è quindi intrattenuto con una rappresentanza dei militari che si sono maggiormente distinti nei primi soccorsi, complimentandosi con loro per l’impegno e la professionalità dimostrata e, soprattutto, per la generosità e la solidarietà che li hanno animati nell’operare con determinazione e grande senso del dovere.

Il Comandante Regionale ha poi incontrato alcuni finanzieri, in servizio ed in congedo, che hanno vissuto in prima persona la violenza delle acque, riportando gravi danni alle loro abitazioni e perdendo molti beni, tra cui i ricordi della loro vita in divisa, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) e i Comandanti di tutti i Reparti territoriali della provincia.

A tutti loro il Generale Maccani ha espresso la vicinanza della Guardia di Finanza, ricordando anche le diverse iniziative di solidarietà che il Corpo ha già avviato per permettere ai finanzieri alluvionati di affrontare le prime necessità.

Nell’occasione, a dimostrazione dell’impegno profuso dal Corpo, anche il Sindaco di Lugo Davide Ranalli è voluto intervenire personalmente per esprimere al Comandante Regionale e a tutti i finanzieri presenti il saluto e la riconoscenza della cittadinanza.