Il comando dei pompieri illuminato di verde per la giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas

Oggi si celebra la giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas, malattia neuropsichiatrica rara e degenerativa che colpisce i bambini a livello neurologico provocando allucinazioni, ansia, depressione e disturbo da deficit di attenzione/iperattività.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna, diretto dal Comandante Luca Manselli, per l'occasione ha deciso di illuminare il castello di manovra nella sede di viale Randi di verde, colore simbolo della malattia, come augurio di una vita migliore ai bambini e per rendere viva la tematica relativa alla grave malattia. I pompieri ringraziano Paolo Baldini della BO Service di Ravenna per avere permesso l’illuminazione fornendo le attrezzature gratuitamente.