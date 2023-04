Il cuore d'oro delle associazioni: uova pasquali e colombe ai bimbi ricoverati in Pediatria

Proseguono le donazioni di uova pasquali e colombe ai piccoli degenti della Pediatria di Ravenna. A consegnarle in questi giorni sono state l’associazione Fabio Onlus che ha tenuto a esprimere vicinanza e sostegno ai piccoli degenti dell’U.O. Pediatria del Santa Maria delle Croci, e l’associazione nazionale “il Porto dei Piccoli”, che da diversi anni affianca e sostiene i bimbi e le loro famiglie ad affrontare la malattia, rappresentata dalla fondatrice Gloria Camurati Leonardi che ha espresso gli auguri per la Santa Pasqua ai reparti di Pediatria di Ravenna, Faenza e Cesena.

Il Direttore della Pediatria e la Direzione del Santa Maria delle Croci hanno espresso commozione per la sensibilità dimostrata. Il primario Federico Marchetti ha poi ringraziato il signor Fabio Bazzocchi, accompagnato da Cristina Ianiro, per l’attenzione espressa verso i piccoli degenti ricoverati nella reparto di Pediatria dell’AUSL Romagna e la fondatrice dell’associazione “Il Porto dei Piccoli” per l’impegno ed il sostegno che l’associazione porge a livello nazionale ai piccoli degenti.