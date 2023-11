Il cuore grande dell'azienda: una donazione per la biblioteca alluvionata

Nei giorni scorsi una delegazione dell'azienda del settore della realizzazione chiavi, la Keyline di Conegliano Veneto, è stata ricevuta a Palazzo Manfredi per consegnare il ricavato della raccolta fondi attraverso l'iniziativa lanciata dal faentino Davide Marini, destinata alla ricostruzione della Biblioteca Manfrediana. Davide Marini, titolare di un'attività di duplicazione chiavi, rimasto particolarmente colpito dai danni ricevuti dal polo culturale faentino dall'alluvione del 16 maggio, aveva lanciato l’iniziativa ‘Una chiave per la Romagna, chiedendo all’azienda Keyline di produrre 19mila chiavi con impresso il logo della caveja romagnola destinando un euro per ogni chiave prodotta alla biblioteca faentina.

La delegazione dell'azienda produttrice di chiavi, assieme a Davide Marini, è stata ricevuta nella Sala Rossa di Palazzo Manfredi dal sindaco Massimo Isola al quale è stata consegnata la donazione. “Un gesto, quello dell'azienda Keyline e del nostro Davide Marini - ha detto il sindaco Isola - di grande generosità e che sottolinea quanto la Biblioteca Manfrediana sia una istituzione culturale nei cuori dei faentini e non solo. È per questo che li ringrazio di cuore per la loro attenzione e per il loro importante gesto”.