Il cuore grande di Vigili del Fuoco e volontari: in arrivo una donazione per i genitori dei bambini autistici

Lunedì il gruppo "I colleghi di Grisù" dei Vigili del Fuoco di Ravenna, insieme all’associazione Cuore e Territorio, incontreranno la presidente di Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Noemi Cornacchia presso Comunità Romagna (ex casa del volontariato) in via Sansovino. Nell'occasione verrà consegnata una donazione a favore di Angsa.

"Angsa riunisce e rielabora sia le conoscenze degli esperti del suo comitato scientifico sia il patrimonio di vita vissuta, di osservazioni, di gioie e dolori che i genitori associati sono in grado di mettere a disposizione - affermano I colleghi di Grisù - È la più grande associazione nazionale che da oltre trent’anni si occupa esclusivamente di autismo. Impegnata a dare un futuro sereno e dignitoso a chi vive queste difficoltà".