Il generoso dono dell'associazione ravennate: nuovi giochi per l’asilo nido

Si è svolta sabato scorso presso l’asilo nido privato Crescere Insieme di via Lago di Garda una sentita cerimonia di inaugurazione dei nuovi giochi da giardino per i bimbi che l’asilo ha ricevuto in dono dall’associazione Ravenna Centro Storico. Nell'area verde della struttura fanno infatti bella mostra da qualche giorno una serie di giochi, regolarmente omologati e certificati, che l’associazione ravennate ha deciso di donare a questa struttura. All’inaugurazione sono intervenuti per l’asilo la titolare Fortunata Franchi insieme al suo splendido staff, per Ravenna Centro Storico l’intero consiglio direttivo composto dal presidente Cecilia Menghi, il vice Nicola Grandi ed il tesoriere Paola Tizzone.

A rappresentare il comune di Ravenna era presente l’assessora con deleghe a politiche per le famiglie, infanzia e natalità Livia Molducci che dopo il rituale taglio del nastro ha evidenziato l’importanza dei servizi privati come quelli offerti dal nido Crescere Insieme nell’ affiancare il pubblico al fine di poter dare risposta a tutte le esigenze delle famiglie del comune di Ravenna, soffermandosi in particolare sull’ ambiente familiare che gli stessi sono in grado di ricreare, offrendo servizi di assoluta qualità con livelli e standard di accoglienza certamente elevatissimi.

Al termine della cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcune famiglie che hanno i figli nell’asilo, a testimoniare l’affetto che lega gli utenti a questa struttura, la titolare Fortunata Franchi, non senza aver speso parole di elogio per il suo staff, ha poi ringraziato commossa i presenti e in particolare l’associazione Ravenna Centro Storico che ha deciso di far ricadere sulla collettività ravennate i proventi delle sue attività istituzionali, con una donazione che in questo caso è stata di circa 2500 euro.