Il Prefetto Caterino riceve la cittadinanza onoraria di San Cipriano d’Aversa

Lunedì mattina il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, insieme al Procuratore Capo presso il Tribunale di Benevento Aldo Policastro, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di San Cipriano d'Aversa, paese di origine del Prefetto ravennate. La cerimonia, con la consegna ufficiale della pergamena di cittadinanza onoraria, si è svolta al liceo scientifico “Segrè”.

È stata un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino, e dalla società Agrorinasce scrl Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio che hanno scelto in maniera simbolica il liceo per la consegna ufficiale della cittadinanza onoraria, davanti a centinaia di studenti tutti collegati in videoconferenza nelle rispettive classi e con solo due classi presenti nell’aula magna insieme ai due illustri ospiti.

La preside del liceo Rosa Lastoria ha accolto tutti gli ospiti e presentato la giornata di incontro con gli studenti sui temi della legalità e dell’insegnamento civico. Particolarmente soddisfatto ed emozionato il sindaco: “Il consiglio comunale di San Cipriano d’Aversa lo scorso 15 dicembre ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a due illustri cittadini originari del Comune di San Cipriano d’Aversa per la straordinaria carriera nel settore pubblico. Sono particolarmente emozionato per questa splendida giornata e grato al Prefetto Enrico Caterino e ad Aldo Policastro per aver accettato questo nostro attestato di stima e di orgoglio da parte di tutta la cittadinanza che ho l’onore di rappresentare. Sono due esempi per tutti i futuri cittadini del nostro territorio".

Gli interventi del Procuratore Aldo Policastro e del Prefetto Enrico Caterino hanno destato molto interesse nei giovani studenti presenti per l’incredibile esperienza vissuta dai due cittadini onorari nella loro gioventù nel Comune di San Cipriano d’Aversa, in momenti difficilissimi da un punto di vista della criminalità locale e della tenuta democratica delle istituzioni locali. Nei loro racconti sono emerse anche le difficoltà che hanno incontrato nel percorso professionale a causa della loro origine di San Cipriano d’Aversa, ma è emersa anche la loro tenacia e competenza nel superarle e arrivare ai vertici delle rispettive carriere di Prefetto e di magistrato inquirente. Una carriera che ha visto entrambi essere protagonisti nel lavoro in diversi sedi d’Italia e sempre con onore e impegno.