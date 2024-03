Il primo "colpo" va male: ne tentano un altro ma sbattono con l'auto rubata contro quella dei Carabinieri

I Carabinieri di Marmorta, nel bolognese, hanno arrestato un 26enne libico residente a Ravenna e un 20enne venezuelano senza fissa dimora, entrambi con precedenti di polizia, per rapina impropria in concorso. È successo giovedì sera, quando i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione riguardante due soggetti a bordo di una Citroën C3 che avevano tentato un furto ai danni di un’area di servizio sulla via Provinciale Circonvallazione, a Molinella.

Durante il tragitto, i militari hanno sentito il suono di un allarme antifurto che stava suonando in via Giuseppe Mazzini. Giunti sul posto per controllare, si sono accorti che la C3 era ferma davanti a una tabaccheria. Alla vista di due uomini che stavano uscendo velocemente dal negozio, i Carabinieri hanno intimato l'alt; ma i due sono risaliti a bordo dell'auto con l’intenzione di partire a tutta velocità, tentando di investire uno dei due militari che nel frattempo era sceso per fermarli. Il conducente, intenzionato a ingranare la marcia e fuggire, è andato a sbattere contro la vetrina della tabaccheria, poi contro l’auto dei Carabinieri terminando la marcia contro un palo di ferro.

Bloccati e identificati, i due sono stati sottoposti dai Carabinieri a una perquisizione che ha consentito di recuperare degli attrezzi da scasso, due casse di denaro contenenti 123 euro e 26 pacchetti di sigarette asportati nella tabaccheria, gestita da una 47enne di Molinella. Anche l'auto che il 26enne stava guidando (senza patente) era stata rubata il giorno prima. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due arrestati sono stati rinchiusi al carcere della Dozza.