Il regista berlinese gira un film a Cervia tra la spiaggia e il centro storico

E’ ripartito per Berlino molto soddisfatto Dominik Balkow. Il talentuoso regista tedesco vincitore del Festival Cinemasuono 2023 ha infatti completato le riprese del suo prossimo cortometraggio dal titolo Kulturgut (Bene Culturale). Il festival ideato ed organizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti prevede infatti come premio per il primo classificato la possibilità di girare una nuova opera a Cervia, appoggiandosi non solo ai luoghi, ma anche alle persone della città del sale.

Dopo mesi di lavoro e preparazione in collaborazione con Scambiamenti, Balkow è arrivato in Romagna accompagnato da altri tre elementi a costituire la sua troupe. E’ stata grande la risposta della cittadinanza, che ha favorito la buona riuscita del progetto mettendo a disposizione tutto il necessario dall’alloggio, al cibo, alle attrezzature di scena fino all’attore protagonista del film, il cervese Massimo Magnani che ha diviso la scena con l’altra protagonista Eleonora Landi. La cinepresa ha catturato luoghi più o meno conosciuti del territorio, dalla spiaggia di Pinarella, al centro storico, al cimitero comunale, alla piccola chiesa di San Francesco al Montaletto situata nell’omonima frazione del forese.

Ora inizierà la fase di montaggio del materiale, che auspicabilmente sarà pronto per luglio 2024, quando è prevista la proiezione del risultato di questo sforzo collettivo e di comunità durante l’edizione di Cinemasuono di quest’anno. Kulturgut potrà trovare spazio tra le proiezioni e i concerti previsti, il cui programma uscirà a breve.

Nel frattempo Balkow ha tenuto una lectio magistralis presso il Goethe Institut di Helsinki, in cui ha portato ad esempio le immagini catturate a Cervia ed ha illustrato il progetto Cinemasuono al pubblico finlandese, il quale ha a sua volta manifestato la volontà di organizzare sul posto una proiezione del prodotto finito. (Nella foto: Balkow illustra il Teatro di Cervia al Goethe Institut di Helsinki).

L’Assessora Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Uno degli obiettivi di Cinemasuono è diffondere attraverso il cinema un’immagine di Cervia e della sua bellezza, oltreché costituire di anno in anno un’importante selezione di cortometraggi a testimonianza dell’accoglienza e dell’ospitalità del nostro territorio. Cinemasuono è un’esperienza culturale che ci arrichisce e offre l’opportunità a giovani talenti di esprimere la propria arte. Ringraziamo il regista berlinese Balkow che apprezza e ama la nostra località e a cui vanno i complimenti dell’Amministrazione comunale, i ragazzi di Scambiamenti e i volontari che si sono impegnati nella realizzazione delle riprese”.