Il sindaco de Pascale dà il benvenuto al nuovo prefetto: "Sarà un interlocutore attento e di altissimo livello"

"A nome di tutta la comunità ravennate desidero dare il benvenuto al dottor Castrese De Rosa, nuovo prefetto di Ravenna", ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale accogliendo il nuovo prefetto ravennate.

"I prossimi anni ci vedranno alle prese con nuovi impegni e sfide che non potranno prescindere dal complesso e difficile momento storico che stiamo vivendo. Per questo sarà fondamentale mantenere ben salda quella condivisione di forze e intenti e collaborazione tra enti locali e Istituzioni dello Stato necessaria a garantire ogni giorno sicurezza e stabilità per i cittadini e le cittadine - prosegue De Pascale - Al dottor De Rosa faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, certo di poter contare su un interlocutore attento e di altissimo livello. Colgo anche l'occasione per ringraziare sentitamente la dottoressa Francesca Montesi, vice prefetto vicario per la sua reggenza in sede vacante dell’ultimo periodo che ha assicurato una guida autorevole alla Prefettura".

Il nuovo prefetto

Castrese De Rosa, prima di prendere incarico a Ravenna, aveva ricoperto l'incarico di prefetto a Lecco, dove era stato nominato a ottobre 2020. Precedentemente era stato Commissario prefettizio nominato per la provvisoria amministrazione del Comune di Umbertide dopo la sospensione del Consiglio. Contemporaneamente era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con l’incarico di Capo Ufficio staff della divisione Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.

De Rosa ha una laurea in Giurisprudenza ed è avvocato; specializzato in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione, è entrato in amministrazione il 30 dicembre 1987 e, nel corso della sua lunga carriera, oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi presso il dipartimento dell Pubblica sicurezza ed il dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali, ha prestato servizio per circa 10 anni (dal 1 luglio1988 al 2 novembre 1998) presso la Prefettura di Terni. Ha inoltre già svolto le funzioni commissariali nei Comuni di Narni, Avigliano Umbro, Attigliano, nonché di Terni ed ha ricoperto la carica di Direttore generale della provincia di Terni.