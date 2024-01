Il tiro a segno ravennate piange la scomparsa del due volte olimpionico Piero Errani

E’ in programma domenica 28 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, il tradizionale Open Day del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna. Nel corso della giornata, tutti gli impianti della grande struttura di via Trieste 180 saranno aperti a tutte le persone interessate a conoscere e a capire meglio le modalità per avvicinarsi al poligono e alle sue varie discipline. Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni, prove gratuite di tiro ad aria compressa (carabina e pistola). Per informazioni, 0544 420053.

Purtroppo, però, l’open day arriva in un momento di grande tristezza. La Sezione Nazionale di Ravenna è infatti in lutto per la morte di Piero Errani, tiratore eccelso, in attività fino al 1999 ma che era ancora socio della Sezione. Il suo palmarès parla da solo e lo rende certamente uno degli atleti più significativi nella pur lunga storia della Sezione ravennate.

Errani vantava infatti la partecipazione a due olimpiadi (Monaco 72 e soprattutto Montreal 76, dove giunse sesto nella specialità di carabina in ginocchio). Fu vincitore dei giochi del Mediterraneo, del “Nazioni Latine” e vantò molte partecipazioni ai Campionati Mondiali. In campo nazionale è stato vincitore di ben 24 titoli, in tutte le specialità di carabina. E’ anche stato detentore anche del record mondiale in Carabina Aria Compressa; per la specialità CL3P 120 colpi, è stato detentore del record Nazionale per oltre un ventennio.