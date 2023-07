Impianto sportivo Muccinelli, pronta la seconda pista per il salto in lungo

Nell’impianto sportivo Muccinelli si sono conclusi i lavori di raddoppio della pista del salto in lungo con la realizzazione di una seconda pedana. Si tratta di uno degli interventi, del valore complessivo di circa 30 mila euro che comprendono anche una nuova zona di caduta per il salto in alto e gli otto nuovi blocchi di partenza per l’atletica leggera. Nuove e moderne attrezzature che permettono di rispondere in modo adeguato alle necessità dei tanti bambini e giovani che si allenano nella struttura.

"La realizzazione di una pedana aggiuntiva per il salto in lungo permetterà ai tecnici della società di far praticare la disciplina alle decine di bambini che frequentano l'impianto - spiega Ivan Rossi, consigliere delegato del Sindaco per lo Sport - . Attualmente le attese di ogni atleta tra una prova e l'altra sono eccessivamente lunghe, dato il numero elevato di bambini. Si abbrevieranno molto le competizioni giovanili, in modo particolare il Trofeo Deggiovanni. La nuova zona di caduta del salto in alto, inoltre, consente ai fruitori l'utilizzo in sicurezza con una struttura più moderna e funzionale".