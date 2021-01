In macchina con la patente sospesa e un involucro con 60 grammi di "maria", denunciato

La forze dell'ordine hanno denunciato un foggiano di 19 anni residente a Ravenna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato pomeriggio gli uomini in divisa hanno notato in via Brunelli un’autovettura sulla quale qualche giorno prima avevano già identificato una persona già conosciuta. Intimato l’alt al veicolo, questo ha proseguito la marcia per qualche centinaio di metri, per poi fermarsi.



L’immediato controllo ha consentito di individuare a bordo dell’auto un involucro in cellophane, che è poi risultato contenere 60 grammi di marijuana. Il 19enne è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti si è proceduto anche alla contestazione della contravvenzione della guida di veicoli con patente sospesa. L’autovettura nella sua disponibilità è stata sottoposta a fermo amministrativo.