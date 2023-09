In vacanza a Cervia da oltre mezzo secolo: la storia d'amore di Franco e Graziella

Ultimo appuntamento per gli amici di Cervia, accolti nella sala del Consiglio comunale dall’assessore Bianca Maria Manzi. A essere fedeli a Cervia da 54 anni Graziella Miglioli e Franco Marelli, di Brescia, presentati dall'Hotel Camis di Pinarella. Molto suggestiva la storia della loro famiglia, legata a Cervia e all’hotel dove trascorrono le vacanze da oltre mezzo secolo. In albergo molti ricordano ancora quando lui, 50 anni fa, durante il servizio militare, si presentò a sorpresa in visita alla fidanzata, che dopo poco sarebbe diventata sua moglie. Da quel momento ogni estate vengono più volte in città, dove hanno ricordi di momenti familiari molto significativi, tra cui le prime parole del loro figlio.

Erano presenti alla cerimonia anche i tedeschi Heidi e Klaus Krüger, che frequentano Cervia da 45 anni e sono stati presentati dall'Hotel Lungomare. La famiglia Tilgner, tedesca, presentata dalla locanda Raimonda, è stata premiata per i 35 anni di fedeltà e Giuseppe Ziliani, di Modena, per i 30 anni. Ha allietato la cerimonia la chitarra classica di un’allieva della scuola di Musica “Rossini”.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa. L

a segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia: https://sportellotelematico.comunecervia.it/ (sezione Tempo Libero, Sport e cultura-domanda di attestato “Amico di Cervia”) inviandolo direttamente in modalità telematica, oppure, scaricando il pdf del modulo, da inviare a: cerviainforma@comunecervia.it, entro il venerdì precedente la data della premiazione. Per informazioni: Servizio Cervia Informa (0544 979350; email: cerviainforma@comunecervia.it).