Inaugura con un weekend di sport il rinnovato Circolo Tennis Darsena

Dopo i mesi estivi trascorsi al lavoro per fare in modo che tutti i campi e gli spazi fossero pronti per la stagione sportiva 2021-2022, così come l’area bar denominata “Ai Campi”, si inaugura ufficialmente nel weekend il Circolo Tennis Darsena Ravenna di Via Curzola che solamente pochi mesi fa l’Amministrazione comunale ha concesso in gestione, al termine di un bando pubblico, alla società costituita appositamente dai Comitati territoriali di UISP e CSI.

Un centro sportivo che riapre all’insegna della collaborazione e dell’affiancamento fra i comitati che sul territorio ravennate rappresentano i principali Enti di Promozione Sportiva italiani. Due storie e due percorsi differenti, in alcuni frangenti anche paralleli, che giungono ora ad un punto comune grazie allo spirito di collaborazione ed al desiderio di mettere in rete conoscenze e competenze dimostrato dai rispettivi Consigli territoriali che hanno avvallato un’operazione che ha pochi precedenti sull’intero territorio nazionale.

Gli eventi del weekend

Venerdì 17 settembre ore 19.00 – Presentazione del libro “La scia luminosa” di Pierino Petrucci e Rossano Novelli, edizioni Clown Bianco Ravenna. Al termine della presentazione apericena per tutti i presenti. Ore 20.30 – Scacchi, gioco libero con i soci dell’Associazione Ravenna Scacchi

Sabato 18 settembre - Durante la giornata Torneo di Calcio a 5, Torneo di Calcio a 5 per Bambini, prove libere di Tiro con l’Arco con frecce con puntale di sicurezza, prove gratuite di Tennis e Beach-Tennis e possibilità di giocare liberamente sui campi in terra rossa e sabbia. Dalle ore 15 alle 18.00 – prove gratuite ed esibizione di Teqball. Ore 17.30 – Camminata ludico-motoria nel quartiere in collaborazione con Asd Teodora Ravenna Run. Ore 19.00 – Inaugurazione ufficiale dell’impianto. Interverranno: Michele de Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna, Mons. Lorenzo Ghizzoni, Vescovo dell’Archidiocesi di Ravenna-Cervia, Enrico Balestra, presidente regionale UISP Emilia-Romagna, Raffaele Candini, presidente regionale CSI Emilia-Romagna. A seguire, apericena per tutti i presenti

Domenica 19 settembre - Ore 9.30 Camminata ecologica con partenza dal Circolo. Dalle ore 14.00 alle 18.00 Torneo quadrangolare di Calcio a 5 in collaborazione con le associazioni Villaggio Globale, Cittadini del Mondo, CIDAS e Teranga. Ore 17.30 – Camminata ludico-motoria nel quartiere in collaborazione con Asd Teodora Ravenna Run. Nel corso del pomeriggio, Basket gioco libero 2vs2 in collaborazione con Compagnia dell’Albero.