Inaugurata a Cervia la mostra 'Una Matita di Libertà per Patrick Zaki'

È stata inaugurata sabato scorso, alla presenza dell'assessora Bianca Maria Manzi, la mostra "Una Matita di Libertà per Patrick Zaki", organizzata da Cervia Volante in collaborazione con Cartoon Club Rimini, presso la Sala "Stazione Aperta" in stazione a Cervia. L'esposizione delle pagine della graphic novel Patrick Zaki. Una storia egiziana, realizzato dalla giornalista Laura Cappon e dal disegnatore Gianluca Costantini, mette in luce il movimento d'opinione che ha lottato per la libertà di Patrick Zaki, coinvolgendo il pubblico in una testimonianza commovente di solidarietà e impegno per i diritti umani.





La mostra diventa un appello per riflettere sulla libertà e la giustizia sociale in un mondo in continua evoluzione. Un'opera imperdibile che ci invita a considerare come il fumetto possa essere uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su questioni così importanti. Si potrà visitare fino al 1 ottobre da giovedì a domenica dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

L'assessore Bianca Maria Manzi ha dichiarato: "Gli aquilonisti di Cervia Volante hanno realizzato nel 2021 un aquilone per Patrick Zaki da un progetto di Gianluca Costantini, Fondazione Diritti Umani ETS, Amnesty International Italia e Articolo Ventuno. Questo aquilone ha viaggiato per tutta l'Italia diventando un potente messaggio di libertà. La sensibilizzazione delle persone sulla storia di Patrick ha smosso l'opinione pubblica e speriamo che questo possa essere un esempio per tante altre situazioni simili".