Inaugurata la nuova area di sgambamento per i quattrozampe di Lugo

Da sabato 9 ottobre numerosi amici a quattro zampe avranno una nuova area. Presso lo spazio verde in angolo tra Viale Dante e via Acquacalda ha avuto luogo l’inaugurazione del “Parco Melampo”, una nuova e ampia area per lo sgambamento dei cani voluta dall’Amministrazione per mettere a disposizione dei cittadini che vivono il centro – perché lo abitano o perché lo frequentano – un luogo dove questi nostri amici a quattro zampe possano correre liberamente, senza guinzaglio e in assoluta sicurezza, se responsabilmente sorvegliati e accuditi da chi li accompagna.