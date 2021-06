Inaugurato da qualche settimana, hotel sceglie la formula del divieto ai minori di 16 anni

Un hotel nel cuore di Milano Marittima decide di vietare l'accesso ai minori di 16 anni, una scelta che in passato ha sempre fatto fortemente discutere tanto che i siti specializzati nel 'child free' indicano in 25-50 le strutture che in Italia si riconoscono in tale definizione. A rendere noto il divieto è nuovo il Coast Hotel & Spa, un 'Quattro Stelle Superior' realizzato con design tutto italiano, riconoscibile per la sua inconfondibile struttura total-black, che ha inaugurato da qualche settimana.

Spiega una nota della struttura: "Dotato di un’esclusiva Spa con bio-sauna, bagno turco e piscina idromassaggio riscaldata, l’hotel si indirizza per una vacanza relax e per le coppie in cerca di confort e riservatezza (molto gettonate le camere “day use” abbinate al massaggio di coppia). A completare l’offerta la terrazza panoramica con il Nomad Rooftop Bar e l’esclusivo ristorante “Le Grey” che può ospitare fino a 300 coperti". Quindi l'annuncio: "L’Hotel Coast & Spa è nato sulla filosofia del benessere completo legato al lusso e all’eleganza. Per questo la policy aziendale ha deciso di privilegiare la clientela adulta, accogliendo solo ospiti dai 16 anni in su, in modo da garantire calma e ambienti silenziosi e ovattati". Ed ancora: "Siamo attenti a tutto per fare in modo che nulla possa disturbare la tranquillità dei nostri clienti - spiegano i titolari - la nostra filosofia si basa sul riappropriarsi del proprio tempo, sul vivere slow e godersi ogni singolo momento, in un mix di pace, relax e piacere”.