Inaugurato il tradizionale presepe artistico in metallo in piazza Gandhi

E’ stato inaugurato venerdì il presepe artistico in metallo in piazzetta Gandhi, nella cornice di Porta Adriana adiacente la centralissima via Cavour, realizzato per il quarto anno consecutivo dalla Compagnia portuale e dal Circolo portuali in compartecipazione e collaborazione con il Comune. Erano presenti l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, il presidente del Circolo portuali Luigi Spadaro, il direttore della cooperativa portuale Denis Di Martino e per la Compagnia portuale Gianmarco Buzzi.

L’opera, che si compone di sette figure in lamiera rappresentanti la natività di cui la più alta raggiunge i 3 metri mentre il punto più alto del presepe supera i 4 metri, è stata realizzata dagli operatori dell’officina Mariport, di proprietà della Compagnia portuale, coordinati da Enrico Bartolotti, figlio e nipote d’arte. Il presepe sarà visitabile fino all’8 gennaio e visibile anche di notte grazie ad una suggestiva illuminazione. Numerosi sono inoltre i presepi allestiti in città e nel resto del territorio comunale visitabili nel rispetto delle misure anticovid-19.