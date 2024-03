Inaugurato il temporary shop del mosaico: in vendita le opere delle botteghe ravennati

Negli spazi dello Iat – ufficio Informazione e Accoglienza turistica in piazza San Francesco, questa mattina è stato inaugurato il Mosaic temporary shop. Lo spazio di piazza San Francesco è stato oggetto di un riallestimento complessivo, con l’obiettivo di accogliere il visitatore direttamente e visivamente all’interno dell’esperienza mosaico.

Il Mosaic Temporary Shop, infatti, è uno spazio dedicato alle applicazioni contemporanee di mosaico, un’arte antica che racconta l’identità più preziosa di Ravenna e che risplende nei colori incantevoli degli smalti e dei marmi, racchiusi e conservati nei monumenti millenari patrimonio dell’umanità secondo l’Unesco. All’interno dello shop sono esposte e in vendita opere di artigianato artistico, frutto delle botteghe e dei laboratori della città, eredi e innovatori dell’antica tecnica musiva. Una vetrina in continuo rinnovamento, in cui i manufatti artistici si fanno messaggeri, ricordo di un’esperienza, oggetto da collezione.

Il primo allestimento sul tema della Primavera e i Fiori è stato realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo “Racconti Ravennati”, una bella rappresentanza tutta al femminile della nostra città, composto dalle botteghe: Annafietta - Mosaicisti in Ravenna, Barbara Liverani Studio, Dimensione Mosaico di Elisa Brighi e Evelina Garoni, Koko Mosaico di Arianna Gallo, e Pixel Mosaici di Lea Ciambelli, associate a CNA Ravenna.

A tutti i visitatori sarà consegnato un “passaporto”, che potrà essere timbrato presso ciascuna bottega visitata e una volta completato permetterà di ricevere un premio speciale come riconoscimento per l'impegno e la curiosità dimostrati. Grazie a questo simpatico incentivo, i visitatori saranno motivati a esplorare tutte le botteghe e a concludere il percorso con successo, vivendo un'esperienza autentica e coinvolgente. Il Mosaic Temporary Shop è stato finanziato nell’ambito del Progetto per siti Unesco Ravenna città del Mosaico, del ministero del Turismo.