Incendio all'alba in un'azienda del Porto: pompieri in arrivo da tutta la provincia

A tre mesi esatti dall'ultimo incendio, all'alba di questa mattina un nuovo rogo è scoppiato all'interno dello stabilimento della Docks Cereali di via Classicana. Un'alta colonna di fumo nero ha destato preoccupazione in tutta la zona ed è visibile anche da chilometri di distanza.

Dalle 5 si sono precipitate sul posto diversi squadri di Vigili del fuoco da tutta la provincia e anche da fuori, oltre al personale del 118 per precauzione, a una motovedetta della Capitaneria di Porto e ai rimorchiatori con i cannoni d'acqua antincendio. Le cause del rogo sono ancora in corso d'accertamento.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO